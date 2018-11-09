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Linet: Playback yapan sanatçı haram yer

Linet, playback yapan şarkıcıların haram para kazandığını söyledi.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 10:43..
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Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef aldı. "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor" diyen Linet, bu sözleriyle müzik dünyasında tartışma yarattı.

Linet: Playback yapan sanatçı haram yer

'PLAYBACK İŞİNİN PİRİ DEMET AKALIN'

Aynı konuyla ilgili Işın Karaca da fikrini söyledi. Karaca, tam olarak Linet gibi düşünmediğini belirtti ama bir konuda ona hak verdi: "Playback yapmak kolaya kaçmaktır."

Işın Karaca, ardından yeni bir kavganın pimini çekip başka bir arkadaşının eline bıraktı: "Playback işinin piri Demet Akalın'dır."

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