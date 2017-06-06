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Liseli gençler 'mayın arama robotu' yaptı

Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, 3 aylık çalışmanın ardından öğretmenlerinin yardımıyla mayın arama robotu geliştirdi.

06.06.2017 - 11:32
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Arama kurtarma faaliyetleri ile askeri güvenlik çalışmalarında kullanılabilecek robot, 5-20 kilometre hızla ilerleyebiliyor ve operatörüyle birlikte yaklaşık 200 kilogram yük taşıyabiliyor.

Liseli gençler 'mayın arama robotu' yaptı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine öğretmeni Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada, projede 20 öğrencinin görev aldığını, 3 aylık çalışmanın ardından ortaya çıkan robotun, uzaktan kumanda ile insansız bir şekilde mayınlı arazide kullanılabileceğini söyledi.

Liseli gençler 'mayın arama robotu' yaptı

"GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Robottan askeri araştırmalarda rahatlıkla faydalanılabilineceğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: "Robotumuzu ileriki zamanlarda geliştirmeye çalışacağız. Bizim tasarımımız şu anda çok basit halde. Üzerine robot kollar, termal kamera, yer altı arama dedektörleri, uzaklık sensörleri yerleştirilirse çok fonksiyonel yardımcı bir araç haline gelebilir. Askeri araştırmalarda kullanılabilir. Deneme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik. Daha da geliştirmek için bilgisayar öğretmenlerimizle çalışma yapıyoruz."

Liseli gençler 'mayın arama robotu' yaptı

Liseli gençler 'mayın arama robotu' yaptı

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