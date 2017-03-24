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Londra halkından teröre karşı birlik mesajı

Londra dün parlamento önünde meydana gelen terör saldırısı sonrası anma törenine belediye başkanı ve Müslüman yurttaşlar da katıldı.

24.03.2017 - 01:37
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Trafalgar Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, dünyaya teröre boyun eğmeyecekleri mesajı verirken, saldırıda hayatını kaybedenler için de mum yaktılar.

Londra halkından teröre karşı birlik mesajı

Anma törenine Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan da katıldı. Khan, saldırıda hayatını kaybedenler için, anma törenine gelenlerle birlikte mum yaktı.

Londra'da yaşayan farklı dillerden, milletlerden ve dinlerden yüzlerce kişi, dünyaya teröre boğun eğmeyecekleri ve bir arada, beraberlik içinde yaşamak istedikleri çağrısı yaptı.

Londra halkından teröre karşı birlik mesajı

"BEN MÜSLÜMANIM" TİŞÖRTLERİ GİYDİLER

Anma törenine Londra'daki Müslüman toplulukların temsilcileri de katıldı. Üzerinde ''Ben Müslümanım'' yazılı tişörtler giyen Müslüman gençler, terörizmin İslam dini ile bir arada anılmasından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

Londra halkından teröre karşı birlik mesajı

Ahmediyya Müslüm Topluluğu'ndan Mudabbir Khalid, İslam dininin barış dini olduğunu söyleyerek İslam adı altında gerçekleştirilen hiçbir terör saldırısının İslam dini ile bağdaştırılamayacağını belirtti. Khalid, bugün buraya gelerek insanlara bunu anlatmak istediklerini ifade etti.

Londra halkından teröre karşı birlik mesajı

Usman Khan ise, bu tür saldırıları bir Müslüman olarak kınadıklarını belirterek insanlara anma törenine katılarak kendilerinin de bu toplumun bir parçası olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Trafalgar Meydanı çevresi, anma töreni boyunca araç trafiğine kapatıldı.

Londra halkından teröre karşı birlik mesajı

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