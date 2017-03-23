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Londra polisinden görüntü uyarısı

Londra'da düzenlenen terör saldırısından sonra olayla ilgili fotoğraf veya video paylaşılmaması konusunda uyarılar yapıldı.

23.03.2017 - 11:10
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen terör saldırısının yankıları devam ediyor. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatan İngiliz polisi, 6 adrese düzenlenen baskınla 7 kişiyi gözaltına aldı.

BİZDE OLSA...

Türkiye'de düzenlenen terör saldırılarından sonra olayı derinleştirmek isteyen terör sevici muhalif medya, uyarılara rağmen kanlı fotoğrafları manşetlerine taşımaktan çekinmiyor. Ancak İngiltere'de durum farklı.

Londra polisinden görüntü uyarısı

İÇERİK PAYLAŞMAYIN

Düzenlenen terör saldırısından sonra İngiliz polisi olayla ilgili fotoğraf ve videoların paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Londra polisinden görüntü uyarısı

BBC'YE TEPKİ

Uyarılara rağmen çok uzaktan çekilen bir görüntüyü yayınlayan BBC, Twitter kullanıcılarının tepkisini gördü.

Londra polisinden görüntü uyarısı

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