Londra polisinden görüntü uyarısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen terör saldırısının yankıları devam ediyor. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatan İngiliz polisi, 6 adrese düzenlenen baskınla 7 kişiyi gözaltına aldı.

BİZDE OLSA...

Türkiye'de düzenlenen terör saldırılarından sonra olayı derinleştirmek isteyen terör sevici muhalif medya, uyarılara rağmen kanlı fotoğrafları manşetlerine taşımaktan çekinmiyor. Ancak İngiltere'de durum farklı.

İÇERİK PAYLAŞMAYIN

Düzenlenen terör saldırısından sonra İngiliz polisi olayla ilgili fotoğraf ve videoların paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

BBC'YE TEPKİ

Uyarılara rağmen çok uzaktan çekilen bir görüntüyü yayınlayan BBC, Twitter kullanıcılarının tepkisini gördü.