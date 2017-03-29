taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,6466
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Londra saldırısı sonrası dayanışma programı

Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma ve dayanışma programı düzenlendi.

29.03.2017 - 19:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Londra polisi tarafından düzenlenen, Birleşik Krallık'taki Müslüman ve Yahudi toplumu üyelerinin destek verdiği anma programı kapsamında çok sayıda polis memuru ile sivil vatandaş, geçen hafta saldırganın aracını insanların üzerine sürdüğü köprüde olayın gerçekleştiği saat olan yerel saatle 14.40'da, beraber yürüdü.

Londra saldırısı sonrası dayanışma programı

LONDRA'DA TERÖR KINANDI

Sessizliğin hakim olduğu yürüyüşte polis memurları ellerinde beyaz güller tutarken, çoğu Müslüman toplum üyesi gruptakiler de terörü ve nefreti yayma eylemlerini kınayan pankartlar taşıdı.

Londra saldırısı sonrası dayanışma programı

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESJI VERİLDİ

Tüm katılımcıların köprüye ulaşması ve kortejin başını çeken grubun İngiltere Parlamentosu'na yaklaşmasıyla yürüyüş durdu. Burada, olayda hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericilerden bazıları ele ele tutuşarak dünyaya birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Londra saldırısı sonrası dayanışma programı

Londra saldırısı sonrası dayanışma programı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

230
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

111
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

35
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

26
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

38
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

416
Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu 'evet' diyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu 'evet' diyemedi

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM