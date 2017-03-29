Londra saldırısı sonrası dayanışma programı

Londra polisi tarafından düzenlenen, Birleşik Krallık'taki Müslüman ve Yahudi toplumu üyelerinin destek verdiği anma programı kapsamında çok sayıda polis memuru ile sivil vatandaş, geçen hafta saldırganın aracını insanların üzerine sürdüğü köprüde olayın gerçekleştiği saat olan yerel saatle 14.40'da, beraber yürüdü.

LONDRA'DA TERÖR KINANDI

Sessizliğin hakim olduğu yürüyüşte polis memurları ellerinde beyaz güller tutarken, çoğu Müslüman toplum üyesi gruptakiler de terörü ve nefreti yayma eylemlerini kınayan pankartlar taşıdı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESJI VERİLDİ

Tüm katılımcıların köprüye ulaşması ve kortejin başını çeken grubun İngiltere Parlamentosu'na yaklaşmasıyla yürüyüş durdu. Burada, olayda hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericilerden bazıları ele ele tutuşarak dünyaya birlik ve dayanışma mesajı verdi.