Londra'da 27 katlı binada yangın

BBC Türkçe'nin haberine göre yerel saatle 01:16'da başladığı bildirilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı görev yapıyor.

"BİNA ÇÖKEBİLİR"

Londra Emniyet Teşkilatı bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin yapıldığını söylerken BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

Londra'da gökdelende yangın VİDEO

MAHSUR KALANLAR VAR

Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken binada kimsenin olup olmadığı henüz kesinleşmedi.