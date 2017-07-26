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Londra'da asitli saldırılar sürüyor

Londra'da geçtiğimiz günlerde de gerçekleşen asitli saldırılara yenileri eklendi. Saldırıların çetelerle ilgili olduğu düşünülüyor.

26.07.2017 - 10:25
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İngiltere'nin başkenti Londra, asitli saldırı dalgasına sahne oluyor. Saldırıların son kurbanları, iki genç adam.

Londra'da asitli saldırılar sürüyor

ÇIĞLIKLARI DUYDULAR

The Sun'a konuşan 'asit saldırısı' tanıkları, yüzlerine asit dökülen iki genç erkeğin çığlıklarını duyduklarını anlattı.

Akşamüstü saat 7 sularında gerçekleşen saldırı sonucu, kurbanlardan birinin derisi soyuldu ve yüz rengi beyazladı.

Londra'da asitli saldırılar sürüyor

İLK MÜDAHALE YOL KENARINDA

Acil sağlık ekipleri ve polisler olayın haber verilmesi üzerine gençlere ilk müdahaleyi yol kenarında yaptılar. İngiliz medyasına yansıyan karelerde, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurbanların yüzünü suyla yıkadığı görülüyor.

Londra'da asitli saldırılar sürüyor

SALDIRILARIN ARKASINDA ÇETELER VAR

Yeraltı dünyasındaki çatışmayı gün yüzüne çıkaran asitli saldırıların arkasında, çeteler var. Londra'da 13 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen saldırı sayısı yedi buldu. Daha önce de beş kişi asit saldırısı nedeniyle yaralanmıştı.

Londra'da asitli saldırılar sürüyor

Londra'da asitli saldırılar sürüyor

Londra'da asitli saldırılar sürüyor
Adli bilim adamları dün akşam olay yerine bir başka asit saldırısından sonra kanıt topluyorlardı..

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