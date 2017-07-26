Londra'da asitli saldırılar sürüyor

İngiltere'nin başkenti Londra, asitli saldırı dalgasına sahne oluyor. Saldırıların son kurbanları, iki genç adam.

ÇIĞLIKLARI DUYDULAR

The Sun'a konuşan 'asit saldırısı' tanıkları, yüzlerine asit dökülen iki genç erkeğin çığlıklarını duyduklarını anlattı.

Akşamüstü saat 7 sularında gerçekleşen saldırı sonucu, kurbanlardan birinin derisi soyuldu ve yüz rengi beyazladı.

İLK MÜDAHALE YOL KENARINDA

Acil sağlık ekipleri ve polisler olayın haber verilmesi üzerine gençlere ilk müdahaleyi yol kenarında yaptılar. İngiliz medyasına yansıyan karelerde, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurbanların yüzünü suyla yıkadığı görülüyor.

SALDIRILARIN ARKASINDA ÇETELER VAR

Yeraltı dünyasındaki çatışmayı gün yüzüne çıkaran asitli saldırıların arkasında, çeteler var. Londra'da 13 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen saldırı sayısı yedi buldu. Daha önce de beş kişi asit saldırısı nedeniyle yaralanmıştı.



Adli bilim adamları dün akşam olay yerine bir başka asit saldırısından sonra kanıt topluyorlardı..