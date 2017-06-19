Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

İngiltere'nin başkenti Londra'da Finsbury Park Camisi yakınında bir kamyonet yayaların arasına daldı.

Londra polisi, kamyonetin sürücüsünün 48 yaşında bir erkek olduğunu ve gözaltına alınarak hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

HEDEF TERAVİHTEN ÇIKANLARDI

Yerel saatle 00.20 sularında meydana gelen olayda kurbanların birçoğunun teravih namazından çıkan kişiler olduğu aktarıldı.

BEYAZ İNGİLİZ ERKEK, "MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRECEĞİM" DİYE BAĞIRDI

AA'nın aktardığına göre ise görgü tanıkları, 'beyaz bir İngiliz erkek' olarak tanımladıkları saldırganın aracını cami yakınındaki kaldırımda bulunan vatandaşların üzerine sürdüğünü ve "Müslümanları öldüreceğim!" diye bağırdığını aktardı.

Bölgede yaşayan başka bir tanık ise bağıran ve çığlık atan insanlar gördüğünü söyledi.