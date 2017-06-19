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Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

Hedefte teravih namazından çıkanlar vardı. Namazın ardından cami çevresinde çığlık sesleri yankılandı.

19.06.2017 - 10:15
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Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

İngiltere'nin başkenti Londra'da Finsbury Park Camisi yakınında bir kamyonet yayaların arasına daldı.

Londra polisi, kamyonetin sürücüsünün 48 yaşında bir erkek olduğunu ve gözaltına alınarak hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

HEDEF TERAVİHTEN ÇIKANLARDI

Yerel saatle 00.20 sularında meydana gelen olayda kurbanların birçoğunun teravih namazından çıkan kişiler olduğu aktarıldı.

Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

BEYAZ İNGİLİZ ERKEK, "MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRECEĞİM" DİYE BAĞIRDI

AA'nın aktardığına göre ise görgü tanıkları, 'beyaz bir İngiliz erkek' olarak tanımladıkları saldırganın aracını cami yakınındaki kaldırımda bulunan vatandaşların üzerine sürdüğünü ve "Müslümanları öldüreceğim!" diye bağırdığını aktardı.

Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları

Bölgede yaşayan başka bir tanık ise bağıran ve çığlık atan insanlar gördüğünü söyledi.

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