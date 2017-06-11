Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

İngiltere, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği kanlı saldırılar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor.
3 AYDA 3 TERÖR SALDIRISI
Son 3 ayda düzenlenen 3. saldırı nedeniyle, askerlerini de sokağa indiren İngilizler, terör saldırılarına karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor.
Terör gündemiyle boğuşan İngilizler, başkent Londra'da farklı bir bisiklet turuna şahit oldu.
ÇIRILÇIPLAK ŞEHİR TURU
Çırılçıplak onlarca kişi bisikletleriyle Londra sokaklarında tur attı. Her yıl düzenlenen bisiklet turunun bu yıl terör saldırıları nedeniyle ertelenmesi bekleniyordu.