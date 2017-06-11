Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

FETÖ liderinin masörlüğünü yapan daha sonra itirafçı olan Esad B., Belçikalı bir güzelle aldattığı eşine boşanma davası açtı.

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İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşananları değerlendiren İlber Ortaylı, "Arda cahil bir çocuk değil." diye konuştu.