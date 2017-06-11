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Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu İngiltere'de çıplak bir şekilde bisiklet turu atanlar, görenleri şaşkına çevirdi.

11.06.2017 - 13:09
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Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

İngiltere, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği kanlı saldırılar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor.

3 AYDA 3 TERÖR SALDIRISI

Son 3 ayda düzenlenen 3. saldırı nedeniyle, askerlerini de sokağa indiren İngilizler, terör saldırılarına karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Terör gündemiyle boğuşan İngilizler, başkent Londra'da farklı bir bisiklet turuna şahit oldu.

ÇIRILÇIPLAK ŞEHİR TURU

Çırılçıplak onlarca kişi bisikletleriyle Londra sokaklarında tur attı. Her yıl düzenlenen bisiklet turunun bu yıl terör saldırıları nedeniyle ertelenmesi bekleniyordu.

Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

Londra'da çıplak bisiklet turu attılar

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