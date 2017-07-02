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Londra'da hükümet protesto edildi

İngiltere'de hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi Cumartesi günü Londra'da buluştu.

02.07.2017 - 04:12
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Londra'da hükümet protesto edildi

Londra'da hükümet protesto edildi

Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Halk Meclisi adlı bir örgüt tarafından düzenlenen yürüyüş için katılımcılar BBC binasının önünde toplanarak Westminster'daki Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Londra'da hükümet protesto edildi

Burada göstericilere seslenen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Muhafazakarlar da, kemer sıkma politikalarının arkasındaki ekonomik argümanlar da güç kaybediyor" dedi.

Corbyn sözlerine şöyle devam etti: "Bizi ilerletecek şey toplumsal adalet ile insanların ırkçılığa ve bizi bölen diğer her şeye karşı bir araya gelmesidir."

Londra'da hükümet protesto edildi

"GRENGELL İÇİN ADALET"

Yürüyüşe katılanların bir kısmı Londra'daki Grenfell Tower adlı apartmana referansla "Grenfell İçin Adalet" pankartı taşıdı.

Londra'da hükümet protesto edildi

"HER KAMU HİZMETİNDE KESİNTİ VAR"

BBC'ye konuşan bir gösterici, yürüyüşe "öfkeli" olduğu için katıldığını söyledi: "Muhafazakar hükümetin yönetimi altında işler yeterince iyi gitmiyor. Aklınıza gelen her kamu hizmetinde kesinti var. Bu tamamen ihmalkarlıktır. Hayati konularda nasıl kesintiye gidebilirsiniz?"

Londra'da hükümet protesto edildi

"DÜZGÜN BİR EĞİTİM SİSTEMİ İSTİYORUZ"

Yürüyüşü örgütleyenler, Facebook sayfalarında "Düzgün bir eğitim sistemi, sağlık sistemi, barınma ve iş imkanları ile herkesin yaşam standartları için yürüyoruz" ifadeleri yer aldı.Başbakanlık ise yürüyüş hakkında yorum yapmayı reddetti.

Londra'da hükümet protesto edildi

Londra'da hükümet protesto edildi

Londra'da hükümet protesto edildi

Londra'da hükümet protesto edildi

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