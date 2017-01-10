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Londra'da metro krizi

Londra'da, günde yaklaşık 4 milyon kişinin yolculuk yaptığı metro hatlarında görevli personelin başlattığı grev yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA | 10.01.2017 - 13:41
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Londra'da metro krizi

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Londra metrosu çalışanları, istasyonlardaki bilet gişelerinin kapatılması ve işten çıkarılmalara tepki göstermek için 24 saatlik grevlerine dün akşam yerel saatle 18.00'de başladı.

Metro çalışanlarının grevi nedeniyle tüm metro hatlarında aksamalar yaşanırken özellikle merkez semtlerdeki birçok metro istasyonunun kapalı olması yüzünden diğer istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Londra'da metro krizi

İŞE GİTMEK İÇİN ALTERNATİF YOLLARA YÖNELDİLER

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) ile Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliğinin (TSSA) destek verdiği grevin tüm hatları olumsuz etkilemesiyle Londralılar, evlerinden iş yerlerine gitmek için sabah erken saatlerde metro dışındaki alternatif ulaşım yollarına yöneldi.

Londra'da metro krizi

YÜRÜMEK ZORUNDA KALANLAR OLDU

Alternatif ulaşım yolu olarak otobüs, bisiklet ve nehir taşımacılığına yönelen başkentlilerden bazıları iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Milyonlarca kişiyi etkileyen grev süresince ulaşımın aksamaması için yaklaşık 100 ek otobüs seferi konuldu. Grev sebebiyle yollara dökülen Londralılar, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştururken, başkentin yollarında da yoğunluk yaşandığı dikkati çekti. Bazı metro istasyonlarındaki kalabalık nedeniyle istasyonlar boşaltıldı.

Londra'da metro krizi

50 MİLYON STERLİNLİK TASARRUF PLANI

Londra Ulaşım Kurumu (TFL), istasyonlardaki bilet gişelerinin kapatılması ve reform planlarıyla ilgili sendikalarla görüşmelere devam etmek istediğini ifade etse de planlarını gerçekleştirmedeki ısrarını sürdürüyor. Kurum, kesintilerle yıllık 50 milyon sterlin tasarrufta bulunmayı hedefliyor.

Londra'da metro krizi

"METRO GÜVENLİĞİ STANDARTLARI TEHLİKEYE ATILIYOR"

Sendikalar da TFL'nin planları çerçevesinde 800'den fazla çalışanın işini kaybettiğini vurgulayarak planların yarattığı sorunlara çözüm bulmak üzere görüşmeleri sürdüreceklerini bildiriyor. Sendikalar özellikle TFL'nin reform planlarının, metro güvenliği standartlarını tehlikeye attığını savunuyor.

Londra'da metro krizi

İngiliz hükümeti, ülke ekonomisindeki bütçe açığını gidermek için kamu sektörü başta olmak üzere birçok alanda kesintilere gidiyor. Kesintiler işten çıkarmaları da beraberinde getiriyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda kişi ulaşımını metroyla sağlıyor. Metro ulaşımının akşam saatlerinde dönmesi bekleniyor.

Londra'da metro krizi

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