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Londra'da otobüs terminalinde bomba alarmı

Londra'daki Victoria istasyonunda şüpheli paket alarmı verildi.

23.05.2017 - 09:52
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DSA

En az 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla sarsılan İngiltere'de sular durulmuyor.

Şimdi de Londra'daki Victoria tren ve otobüs istasyonunda şüpheli paket panik yarattı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstasyon boşaltıldı, polisin alandaki incelemeleri sürüyor. Victoria Terminali'nin etrafındaki yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Otobüs terminali, Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı'na yakın konumda.

LONDRA POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Söz konusu şüpheli paketin inceleyen Londra polisi daha sonra yaptığı açıklamada paketin tehlike arz etmediğini açıkladı.

​BBC, kapatılan yolların ve terminalin de tekrar açıldığını duyurdu.

​Londra'nın en büyük otobüs terminali olan Victoria terminalinde uzun ve orta mesafe yolculuklarda servis yapan çok sayıda firmanın otobüsleri bulunuyor.

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