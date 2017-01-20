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Londra'da Trump karşıtı gösteri

ABD Başkanlık koltuğuna bugün resmen geçecek Trump, Londra'nın ünlü Thames Nehri üzerindeki köprülere asılan afişlerle protesto edildi

20.01.2017 - 15:33
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"Duvarlar değil köprüler inşa edin" adlı kampanyaya destek veren çok sayıdaki uluslararası sivil toplum hareketinin ortaklığıyla yapılan gösteride, Thames Nehri üzerindeki köprülere çeşitli mesajlar içeren afişler yerleştirildi.

KÖPRÜLERE AFİŞ ASILDI

Kentin ünlü tarihi köprüsü Tower Bridge, siyasetin merkezi Westminster Köprüsü, Londra'yı ziyaret edenlerin uğrak noktası dev London Eye dönme dolabı ile kültür ve sanatın kalbinin attığı Southbank kıyılarından görülen köprülere asılan afişlerde, "Duvarlar değil köprü inşa edin", "İslamofobiye karşı birleşin" ve "Bundan sonra ne olacağı bize kalmış" gibi ifadeler yer aldı.

Londra'da Trump karşıtı gösteri

Köprülerdeki afişlerin yanı sıra katılımcılar ellerinde "açık fikirlilik" yazılı bir pankart tutarken, sabah işe giderken köprülerden geçenlerin dikkatini çekmek amacıyla canlı müzik performansı sergilendi.

Londra'da Trump karşıtı gösteri

Bu arada Londra'daki gösterinin benzerleri Birleşik Krallık genelindeki birçok kent ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de de yapıldı. Eylemin organizatörleri, Britanya genelinde 150'den fazla köprüye Trump karşıtı mesajlar içeren afişler asıldığını bildirdi.

Londra'da Trump karşıtı gösteri

 

 



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