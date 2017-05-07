Louvre Müzesi çevresi boşaltıldı

Paris'te cumhurbaşkanı adayı Macron'un seçim zaferini kutlamayı planladığı Louvre Müzesi çevresi güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle bazı bölgelerde 07.00, bazılarında ise 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 28,23'ü sandığa gitti. Bu oran 11 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda aynı saatler itibarıyla yüzde 28,54 idi.

KAMUOYU ANKETLERİNDE ÖNDE

Kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden ve kurduğu hareketle bir yıl kadar kısa bir sürede cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna kalmayı başaran Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı ve Yürüyüş Hareketi Lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron, iki adayın yarışacağı seçim öncesi kamuoyu anketlerinde önde görünüyordu.

LE PEN YÜZDE 40'LARDA KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre, Macron'un yüzde 60'ın üzerinde oy alacağı, aşırı sağcı ve Ulusal Cephe partisinin eski lideri 48 yaşındaki Marine Le Pen'in ise yüzde 40'larda kalacağı tahmin ediliyor.

SAAT 20:00'DA ANKET SONUÇLARI AÇIKLANACAK

Araştırma şirketleri, yerel saatle 20.00 itibarıyla sandık çıkış anket sonuçlarını vermeye başlayabilecek.