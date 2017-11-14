taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.877
USD
3,8786
EURO
4,5590
ALTIN
158,63
PETR
62,7500

Lübnan Başbakanı Hariri'den dönüş açıklaması

Suudi Arabistan ziyareti sırasında, 4 Kasım'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini açıkladı.

14.11.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan-Suudi Arabistan geriliminin önemli aktörlerinden Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad, dönüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Lübnan Başbakanı Hariri'den dönüş açıklaması

"ONLARIN ÜLKESİ"

Hariri, Twitter'da yer alan mesajında, Lübnanlılardan soğukkanlı olmalarını isteyerek ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını "onların ülkesi" diyerek belirtti. Hariri'nin Riyad'dayken istifa etmesi, ülkeyi siyasi krize sürükledi.

SUUDİ ARABİSTAN-HARİRİ İDDİALARI

Lübnanlı üst düzey yetkililer ve Hariri'ye yakın siyasetçiler başbakanın Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığını ve iradesi dışında Suudi Arabistan'da tutulduğuna inanıyor. Hariri ve Suudi Arabistan ise bunu reddediyor.

Hariri ilk olarak pazar günü, birkaç gün içinde ülkesine geri döneceğini söylemişti.

Lübnan Başbakanı Hariri'den dönüş açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri bizzat karşısına çıkmadan istifayı kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

SİYASİ KRİZİN GÖLGESİNDE LÜBNAN

Siyasi kriz, Suriye ve Yemen'deki iç savaş dahil olmak üzere Ortadoğu'nun birçok yerinde nüfuz için birbirleriyle yarışan Suudi Arabistan ile İran arasındaki mücadelenin Lübnan'a da yansıdığını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da DEAŞ'ın ekonomik kaynağına operasyon
Fransız polisi DEAŞ'a ekonomik kaynak sağladığı tespit edilen bir firmaya baskın gerçekleştirdi.
ABD'li başörtülü sporcu Barbie'ye model oldu
Amerikalı bir oyuncak firması, ABD'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek.
Almanya'nın en fazla silah satışı Mısır'a oldu
Almanya'nın, NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik silah satışı bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.
Brezilya'da arabaya tekme atan at hapse atıldı
Brezilya'da bir at, kadın sürücünün aracına zarar verince 24 saat hapiste kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

193
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

136
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

177
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

17
ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

96
Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

128
İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

396
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM