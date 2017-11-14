Lübnan Başbakanı Hariri'den dönüş açıklaması

Lübnan-Suudi Arabistan geriliminin önemli aktörlerinden Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad, dönüşüne ilişkin açıklama yaptı.

"ONLARIN ÜLKESİ"

Hariri, Twitter'da yer alan mesajında, Lübnanlılardan soğukkanlı olmalarını isteyerek ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını "onların ülkesi" diyerek belirtti. Hariri'nin Riyad'dayken istifa etmesi, ülkeyi siyasi krize sürükledi.

SUUDİ ARABİSTAN-HARİRİ İDDİALARI

Lübnanlı üst düzey yetkililer ve Hariri'ye yakın siyasetçiler başbakanın Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığını ve iradesi dışında Suudi Arabistan'da tutulduğuna inanıyor. Hariri ve Suudi Arabistan ise bunu reddediyor.

Hariri ilk olarak pazar günü, birkaç gün içinde ülkesine geri döneceğini söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri bizzat karşısına çıkmadan istifayı kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

SİYASİ KRİZİN GÖLGESİNDE LÜBNAN

Siyasi kriz, Suriye ve Yemen'deki iç savaş dahil olmak üzere Ortadoğu'nun birçok yerinde nüfuz için birbirleriyle yarışan Suudi Arabistan ile İran arasındaki mücadelenin Lübnan'a da yansıdığını gösteriyor.