Lübnan İsrail sınır hattında gerginlik

Lübnan-İsrail sınırında, İsrail askerlerinin Lübnan tarafından sis bombası atıldığı ve Lübnanlı askerlere hakaret edildiği, bu nedenle de taraflar arasında gerginlik yaşandığı açıklandı.

LÜBNAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde sınırdaki İsrail askerlerinin silahlarını, Lübnan askerlerine doğru yönelttikleri, hakaret ettikleri ve sınırın Lübnan tarafına üç adet sis bombası attıldığını açıkaldı.

Lübnan ordusunun savunma pozisyonu aldığı bölgede, istihbarat yetkililerinin inceleme yaptıkları belirtildi. Lübnanlı yetkililer, yaşanan gerginlik sonrası Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyonlu hareket ettiklerini vurguladı. Lübnan yerel basınında olayla ilgili çıkan haberlerde ise İsrail askerlerinin attığı sis bombası nedeniyle bazı Lübnan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.