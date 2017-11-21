Lübnan İsrail sınırına asker yığıyor

Lübnan ordusu komutanı General Joseph Avn "düşman İsrail'in tehditlerine" karşı koymak için askerlerinin güneydeki İsrail sınırında hazır durumda olmalarını istedi.

BİRLİKLERE TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Avn, İsrail sınırında istikrarın korunmasını amaçlayan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının gereği gibi uygulanması için birliklerin teyakkuzda olmaları için çağrı yaptı.

BM'nin 1701 sayılı "çatışmaların sona ermesi" kararı, 2006'da İsrail ile Lübnan'ın İran destekli askeri ve siyasi Hizbullah hareketi arasında yaşanan şiddetli savaşa son vermişti. İki taraf da o zamandan beri büyük çatışmalardan kaçınıyor.

Ancak BM sınırda bir barış gücü bulundurmaya devam ediyor. BM kararına göre, Lübnan ordusu, Şii Hizbullah dahil her silahlı güce yasaklanmış olan bölgede, sınırın Lübnan tarafındaki güvenlikten sorumlu.

HİZBULLAH-İSRAİL GERİLİMİ

İran ve Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'ın Suriye'deki ve bölgedeki nüfuzunu artırmalarından endişe eden İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim bu yıl arttı.

General Avn , ordunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail'in tehditlerine, ihlallerine ve Lübnan halkına ve ordusuna yönelik saldırgan planlarına karşı koymak için güney sınırında hazır olmanızı istiyorum." dedi.