taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.331
USD
3,9607
EURO
4,6480
ALTIN
162,96
PETR
62,3400

Lübnan İsrail sınırına asker yığıyor

Lübnan ordusu komutanı General Joseph Avn, İsrail tehditine karşı sınıra asker göndermeye hazırlanıyor.

21.11.2017 - 13:54
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Lübnan ordusu komutanı General Joseph Avn "düşman İsrail'in tehditlerine" karşı koymak için askerlerinin güneydeki İsrail sınırında hazır durumda olmalarını istedi.

BİRLİKLERE TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Avn, İsrail sınırında istikrarın korunmasını amaçlayan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının gereği gibi uygulanması için birliklerin teyakkuzda olmaları için çağrı yaptı.

BM'nin 1701 sayılı "çatışmaların sona ermesi" kararı, 2006'da İsrail ile Lübnan'ın İran destekli askeri ve siyasi Hizbullah hareketi arasında yaşanan şiddetli savaşa son vermişti. İki taraf da o zamandan beri büyük çatışmalardan kaçınıyor.

Ancak BM sınırda bir barış gücü bulundurmaya devam ediyor. BM kararına göre, Lübnan ordusu, Şii Hizbullah dahil her silahlı güce yasaklanmış olan bölgede, sınırın Lübnan tarafındaki güvenlikten sorumlu.

HİZBULLAH-İSRAİL GERİLİMİ

İran ve Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'ın Suriye'deki ve bölgedeki nüfuzunu artırmalarından endişe eden İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim bu yıl arttı.

General Avn , ordunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail'in tehditlerine, ihlallerine ve Lübnan halkına ve ordusuna yönelik saldırgan planlarına karşı koymak için güney sınırında hazır olmanızı istiyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Bilim insanları: 2018'de şiddetli depremler olabilir
Bilim insanları, yaşanan değişikliklerin dünyanın dört bir yanında yıkıcı etkilere sahip depremlere neden olabileceği uyarısında bulundu.
Almanya’da terör operasyonu
Almanya'da terörle mücadele kapsamında çeşitli kentlerdeki 8 eve baskın düzenlendiği, 6 Suriyelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'de tesettürlü ilkokul öğrencilerine soruşturma
İngiltere’de ilkokula giden Müslüman kız öğrencilerin okula neden tesettürlü gittiklerinin müfettişler tarafından soruşturulacağı duyuruldu.
Obama'nın kızı sevgilisiyle yakalandı
Barack Obama’nın 19 yaşındaki kızı Malia Obama, bu kez sevgilisiyle yaşadığı romantik anlar nedeniyle konuşuluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

668
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

67
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

232
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

157
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

123
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

87
Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM