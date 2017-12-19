taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Lübnan'da öldürülen İngiliz diplomatın katili UBER'ci

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Rebecca Dykes'in katili yakalandı. Katilin ünlü ulaşım ağı UBER'in şoförü olması şaşırttı.

AA | 19.12.2017 - 11:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi bir otoyol kenarında cesedi bulunan İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Dykes'in katilinin yakalandığını söyledi.

Lübnan'da öldürülen İngiliz diplomatın katili UBER'ci

Farklı suçlardan sabıkası olan ve cinayeti itiraf eden katilin, 35 yaşında Lübnanlı taksi şöförü olduğunu belirten yetkili, zanlının sorgusunun devam ettiğini ve olayda siyasi bir nedenin olmadığını vurguladı.

LÜBNAN: ÜZGÜNÜZ

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını, katilin hızlı bir şekilde yakalandığını ve Lübnan'ın yabancılar için güvenli bir ülke olduğunu ifade etti.

KATİL UBER SÜRÜCÜSÜ ÇIKTI

Öte yandan İngiliz gazetesi Indipendent; suçunu itiraf eden katilin UBER sürücüsü olduğunu yazdı. Indipendent ayrıca, UBER yetkililerinin açıklamasına da yer verdi:

"Bu anlamsız şiddet eyleminden dolayı dehşete kapıldık. Kalplerimiz kurban ve ailesiyle birlikte... Soruşturmaya destek olmak için elimizden geldiğince yardım ediyoruz, yetkili makamlarla birlikte çalışıyoruz."

İlginizi Çekebilir
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

67
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM