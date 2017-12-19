Lübnan'da öldürülen İngiliz diplomatın katili UBER'ci

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi bir otoyol kenarında cesedi bulunan İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Dykes'in katilinin yakalandığını söyledi.

Farklı suçlardan sabıkası olan ve cinayeti itiraf eden katilin, 35 yaşında Lübnanlı taksi şöförü olduğunu belirten yetkili, zanlının sorgusunun devam ettiğini ve olayda siyasi bir nedenin olmadığını vurguladı.

LÜBNAN: ÜZGÜNÜZ

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını, katilin hızlı bir şekilde yakalandığını ve Lübnan'ın yabancılar için güvenli bir ülke olduğunu ifade etti.

KATİL UBER SÜRÜCÜSÜ ÇIKTI

Öte yandan İngiliz gazetesi Indipendent; suçunu itiraf eden katilin UBER sürücüsü olduğunu yazdı. Indipendent ayrıca, UBER yetkililerinin açıklamasına da yer verdi:

"Bu anlamsız şiddet eyleminden dolayı dehşete kapıldık. Kalplerimiz kurban ve ailesiyle birlikte... Soruşturmaya destek olmak için elimizden geldiğince yardım ediyoruz, yetkili makamlarla birlikte çalışıyoruz."