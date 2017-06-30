taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.071
USD
3,5302
EURO
4,0342
ALTIN
141,04
PETR
47,8600

Lübnan'daki mülteci kampında patlama

Suriyelilerin kaldığı mülteci kampına düzenlenen operasyonda 5 intihar bombacısının kendini patlatması sonucu 7 asker yaralandı.

30.06.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Dünya

lübnan

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah Suriye sınırında yer alan Arsal kentindeki Nur Mülteci Kampı içinde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İNTİHAR BOMBACILARI KENDİLERİNİ PATLATTI

Açıklamada, operasyon sırasında 5 intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları patlattığı, saldırıda 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından ordunun bölgeyi geniş çaplı güvenlik kordonuna aldığı ve yaralı askerlerin çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

150 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca, operasyonda "içlerinde militanların da olduğu" 150 Suriyelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Arsal'da, Suriye'den gelen silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal'da iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda, 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.

Lübnan'ın Arsal kentindeki kamplarda yaklaşık 70 bin Suriyeli yaşıyor.







İlginizi Çekebilir
Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı
Parlamentodan geçen yasa tasarısıyla ilgili konuşan Merkel, ret oyu kullandığını açıkladı.
Macron Angela Merkel'e güven verdi
Merkel'in ABD'nin İklim Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatması üzerine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmaya bağlılığını yineledi.
Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın özel olarak sipariş ettiği 100 metre uzunluğundaki köprü, Kenyatta tarafından denetlendikten sonra çöktü.
Almanya'da göstericilere sert polis müdahalesi
G20 Zirvesi'ni protesto etmek için toplanan göstericiler polis şiddetini yaşadı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

102
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Rus askerleri Afrin'den çekildi

77
Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

85
Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

36
Serenay Sarıkaya kıyafeti düğüne damga vurdu

Serenay Sarıkaya kıyafeti düğüne damga vurdu

24
Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

90
BBC muhabiri sınır dışı edildi

BBC muhabiri sınır dışı edildi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM