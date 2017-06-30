Lübnan'daki mülteci kampında patlama

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah Suriye sınırında yer alan Arsal kentindeki Nur Mülteci Kampı içinde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İNTİHAR BOMBACILARI KENDİLERİNİ PATLATTI

Açıklamada, operasyon sırasında 5 intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları patlattığı, saldırıda 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından ordunun bölgeyi geniş çaplı güvenlik kordonuna aldığı ve yaralı askerlerin çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

150 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca, operasyonda "içlerinde militanların da olduğu" 150 Suriyelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Arsal'da, Suriye'den gelen silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal'da iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda, 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.

Lübnan'ın Arsal kentindeki kamplarda yaklaşık 70 bin Suriyeli yaşıyor.

















