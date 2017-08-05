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‘Lucifer’ Avrupa’yı kavuruyor

Normalin on dereceye kadar üzerinde seyreden sıcaklıkla Avrupa'yı vurdu. Lucifer olarak adlandırılan hava dalgası 9 kişinin canını aldı.

05.08.2017 - 10:56
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  2. Dünya

Güney ev Güneydoğu Avrupa sıcak hava dalgası Lucifer sebebiyle kavruluyor. Birçok ülkede 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle yetkilier halkı dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

Nomalin on dereceye kadar üzerinde seyreden sıcaklıklar Avrupa'nın birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. İspanya'nın Sevilla kenti ve İtalya'nın Sardunya adasında hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrederken, Balkasnlara kadar birçok Avrupa kentinde de sıcaklıklar 40 dereceye yakın.

‘Lucifer’ Avrupa’yı kavuruyor

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Avrupa vatandaşlarını olağan üstü hava durumlarında uyarma görevi ile kurulan Euroalarm 10 ülke için olağanüstü hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verdi.

Kırmızı alarm verilen ülkeler İtalya, İsviçre, Slovenya, Karadağ,Bosna Herkes, Sırbistan, Macaristan, Polonya ve Romanya olarak açıklandı.

Kırmızı alarm, aşırı sıcakların ‘‘büyük materyal yıkımı ile insanlar ve hayvanlar için tehlikeli’’ olabileceği anlamına geliyor.

‘Lucifer’ Avrupa’yı kavuruyor


ORMAN YANGINLARI BAŞLADI

Bu yaz daha önce aşırı sıcakların neden olduğu İtalya, Fransa ve Hırvatistan’daki orman yangınlarının ardında şimdi de Arnavutluk’ta devam eden 75 orman yangınında 300 itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor.

‘Lucifer’ Avrupa’yı kavuruyor

Aşırı sıcakların önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken yetkililer ve sağlık kuruluşları turistlerden ve vatandaşlardan günün en sıcak saatleri 10.00-17.00 arasında evlerinden çıkmamalarını, bol sıvı almalarını ve fiziksel aktivitelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

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