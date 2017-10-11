Lyon'da 1500 koyunla kurt protestosu

Fransa'nın Lyon kentinde çiftçiler, geçen pazartesi yanlarına toplam sayıları 1.500'e varan koyunlarını da alarak, ülkenin güneyindeki Lyon kentinin merkezinde toplandı ve bölgede sayıları artan kurt saldırılarını protesto etti.

ŞEHRİN EN İŞLEK CADDESİNİ İŞGAL ETTİLER

Fransız çiftçilerin, kurt saldırılarını protesto etmek için yanlarında getirdiği koyunlar, öğleden sonra şehrin en işlek caddelerinden birini işgal etti.

Protestocu koyun sürüsünün sahiplerinden Giacobbi'nin söylediğine göre, güçlü çoban köpekleri, elektrikli teller ve benzeri koruma yöntemleri de kurtlar karşısında yetersiz kalıyor.

KURTLARIN SAYISI 360'LARA VARDI

Protesto sırasında 1990'larda Fransa'ya geri dönen kurtların sayısının 360'lara vardığı yetkililere hatırlatıldı ve bunun kırsal hayatı tehdit ettiğini belirtildi.

Fransa'da rokfor peynirinin üretildiği Aveyron bölgesindeki koyunlar, otlanmak için serbestçe gezebiliyor. Rokfor peynirine kendine özgü tadının koyunların özgürce otlanabilmesinden geldiği varsayılıyor.