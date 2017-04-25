LYS için ek başvuru günü

ÖSYM Başkanı; LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavları için ek başvuru süreci vereceklerini açıkladı.

EK BAŞVURU SÜRESİ

Başkan Ömer Demir yaptığı açıklamada; "ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız." dedi.