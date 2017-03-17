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Macaristan Başbakanı AB'yi eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin haksız eleştirildiğini ve bunun zekice bir politika olmadığını belirtti.

17.03.2017 - 20:03
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Macaristan Başbakanı AB'yi eleştirdi

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRMEMİZ ZEKİCE DEĞİL"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Avrupa Birliğince (AB) birçok konuda haksızca eleştirildiğini belirterek, "Kendi güvenliğimizi Türklerin eline verip bu arada da onları gereksiz konularda eleştiriyor, saldırıyor ve kınıyoruz. Bu zekice bir politika değil." dedi.

MACARİSTAN- SIRBİSTAN SINIRA TEL ÖRGÜ

Macaristan-Sırbistan sınırında ikinci tel örgü inşasının devam ettiğini, Türkiye’den büyük gruplarla sığınmacıların gelmesi halinde bile bu tel örgülerin bu akını durduracağını iddia eden Orban, ‘’Daha önce de dediğim gibi, Türkler ile varılan mutabakata paralel bir şekilde hızlıca tel örgüler inşa edilmeliydi. Avusturya ve Almanya’daki insanlar rahat bir şekilde uyuyabilir çünkü Macarlar Avrupa’nın dış sınırlarını koruyor.'' dedi.

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