taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5244
EURO
3,9968
ALTIN
141,31
PETR
46,1600

Macaristan Başbakanı: Sığınmacılar Avrupa dışına taşınsın

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacılar Avrupa'da dağıtılması yerine kıta dışına çıkarılması gerektiğini savundu.

28.06.2017 - 00:48
  1. Haberler
  2. Dünya

Başbakan Orban, başkent Budapeşte'de düzenlenen bir programda sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macarların geçici bile olsa bir tane dahi yasa dışı sığınmacı kabul etmek istemediğini, Avrupa'da bulunan sığınmacıların ise üye ülkeler arasında dağıtılması yerine kıtadan çıkarılması gerektiğini savunan Orban, "Sıkıntılı bölgelerde yaşayan Hristiyan topluluklara Macaristan kendi gücünün üstünde yardımcı oluyor." dedi.

Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ve sığınmacı krizinin çözümü konusunun gündemi belirleyeceğine söyleyen Orban, "Avrupa'nın önümüzdeki uzun yıllarını belirleyebilecek ve geri döndürülemeyecek iki tartışma konusu ile karşı karşıyayız. Bahis çok ciddi ve bu yüzden her iki konuda da çok büyük güçler birbiriyle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

"SOROS, BİR MİLYON SIĞINMACIYI AVRUPA'YA SOKMAK İSTİYOR"

Orban ayrıca, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un yıllık bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşıma planının olduğunu öne sürdü.

Soros'un mafya benzeri bir ağ kurduğunu ve bunun ise Avrupa'nın barışını ve geleceğini tehdit ettiğini iddia eden Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Brüksel krallığını değil asıl Avrupa Birliği'ni istiyoruz. Çünkü krallık inşa edilen yerlerde arka planda her zaman kral yapanlar vardır. Şimdi de arka planda kendini üstün gören, kararlı ve başarılı bir para adamı var. Bizim şanssızlığımız ki bu kişi bir Macar ve ismi ise George Soros. Kendisi, bir milyon farklı kültürlerden sığınmacıyı, gerekirse zorla ve Avrupalıların güçlü iradesine rağmen Avrupa'ya yerleştirmek istiyor."

İlginizi Çekebilir
Fransa ile ABD Suriye'yi birlikte vuracak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump, kimyasal saldırı halinde Suriye'de koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.
Rusya'dan Kuzey Kore’ye karşı yol haritası
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Moskova’nın Kuzey Kore sorununu çözmek için yol haritası hazırladığını açıkladı.
Bulgaristan'da müftünün eşi ve kızına saldırı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Birali Birali'nin eşi ve iki kızı "başörtülü" oldukları gerekçesiyle saldırıya uğradı.
Merkel esnaf şenliğinde döner kesti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin düzenlediği şenliğe katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

152
Karabük'te cezaevi firarisi yakalandı

Karabük'te cezaevi firarisi yakalandı

1
Macaristan Başbakanı: Sığınmacılar Avrupa dışına taşınsın

Macaristan Başbakanı: Sığınmacılar Avrupa dışına taşınsın

0
Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM