Macaristan iki sığınmacıya tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sınır dışı edilen İlyas ve Ali isimli sığınmacıların Macaristan aleyhine açtığı davada Budapeşte yönetimini haksız buldu.

23 GÜN SONRA SINIR DIŞI EDİLDİLER

AİHM, 1980 ve 1983 Bangladeş doğumlu iki göçmenin 15 Eylül 2015'te Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan'ı geçerek Macaristan'a sığınmaları ve burada 23 gün tutulduktan sonra sınır dışı edilmeleri hakkında yapılan başvuruyu karara bağladı.

GÜVENLİK HAKKININ İHLALİ

Mahkeme, Budapeşte yönetiminin iki sığınmacıyı 23 gün dışarıya kapalı bir sınır bölgesinde tutarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

İŞKENCE YASAĞI

Mahkeme ayrıca Macaristan'ın AİHS'in işkence yasağı ve etkili başvuru hakkını düzenleyen 3 ve 13. maddelerini de ihlal ettiğine hükmetti.

Kararda Macar yönetiminin Sırbistan'ı, 2015 Temmuz ayına kadar sığınmacıların geri gönderilmeleri konusunda 'güvenli ülke' kapsamında değerlendirmediği fakat bu tarihte yapılan değişiklikle güvenli ülke statüsüne aldığı belirtildi.

HAYATLARI TEHLİKEYE ATILDI

Bunun da sığınmacıları sınır dışı edebilmek için başvurulan bir yöntem olduğu ve sığınmacıların hayati tehlikeye atıldığı kararına varıldı.

Mahkeme ayrıca Macaristan'ın başvuru sahiplerine ayrı ayrı 10 bin euro manevi ve 8 bin 705 euro maddi tazminat ödemesine hükmetti. Karar, eğer itiraz edilirse üç ay içerisinde AİHM Büyük Daire'ye taşınabilecek.

BARINAKLARDA ALIKONULMUŞLARDI

Macaristan'a sığınma başvurusunda bulunan İlyas ve Ali isimli iki sığınmacı, başvurularının ardından Macar yönetimi tarafından Röszke sınır geçiş bölgesinde 23 gün barınaklarda alıkonulup Sırbistan'a sınır dışı edilmişti.

Macaristan yönetimi, geçen yaz sınırdaki 8 kilometrelik alanda yakalanan sığınmacıların iltica başvurusunu kabul etmeden tel örgülerden sınır dışına çıkarmayı sağlayan düzenlemeyi uygulamaya geçirmişti.

Sığınmacıları engelleme konusunda tartışmalı kararlar alan Macar parlamentosu, son olarak 7 Mart'ta tüm sığınmacıların sistematik bir şekilde gözaltında tutulmalarını sağlayan tasarıyı kabul etmişti.