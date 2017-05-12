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Macaristan sınırlarına elektrikli tel çekildi

Macaristan'ın, ülkeye sığınmacı girişini engellemek için Sırbistan sınırına çektiği tel örgüye elektrik verdiği iddia edildi.

12.05.2017 - 16:56
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Yerel basındaki haberlerde, Macaristan'ın ülkeye sığınmacı girişini engellemek için Sırbistan ile ortak sınırına çektiği tel örgüye elektrik verdiği ileri sürüldü. Haberde, Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Röszke bölgesindeki tel örgüye, Arapça, Macarca ve Sırpça, ''Dikkat! Elektrikli çit' uyarıları yapıştırıldığı belirtildi.

Macaristan sınırlarına elektrikli tel çekildi

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkeye sığınmacı girişini durdurmak için Sırbistan sınırına dikilen ikinci tel örgüye elektrik verileceğini söylemişti.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı. Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan sınırlarına elektrikli tel çekildi

YAKALANAN SIĞINMACILAR SINIR DIŞINA ÇIKARILIYOR

Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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