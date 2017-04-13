taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.952
USD
3,6481
EURO
3,8975
ALTIN
150,67
PETR
55,8400

Macaristan yasa tasarısını protesto ediyor

Macaristan'da, meclise sunulan STK ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi için düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.

13.04.2017 - 09:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Macaristan’da hükumetin mecliste kabul ettiği tartışmalı yasaları protesto eden gösteriler giderek daha da büyüyor. Çarşamba günü başkent Budapeşte’nin ‘Kahramanlar Meydanı’nda toplanan binlerce kişi sivil toplum örgütleri (STK) ve üniversiteler hakkında çıkarılan yasaları yeniden protesto etti.

Macaristan yasa tasarısını protesto ediyor

"MEVCUT HÜKÜMETİN DÜNYADA YERİ YOK"

Budapeşteli bir bayan da “Mevcut hükumetin artık dünyada yeri olmadığını anlamış olması gerekir. Bu dünya artık çok kültürlü. Eğer bu ortamda büyüdüklerini unutup, bu gerçeği kabul etmeyeceklerse, çekip gitmeliler. Biz burada doğduk, burada yaşıyoruz ve burada yani Avrupa’da kalacağız” dedi.

Macaristan yasa tasarısını protesto ediyor

MEYDANDA KALP ŞEKLİ OLUŞTURDULAR

Vatandaşlar meydanın ortasına sivil yazan bir kalp şeklini oluşturdular. bu yazının sivil toplum örgütlerini simgelediği belirtildi. Öte yandan Kahramanlar Meydanı’ndaki gösterilerin ardından Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in genel merkezi önünde toplanan göstericilerle polis arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı.

Macaristan yasa tasarısını protesto ediyor

Muhalefet partilerinin meclisten geçen yasa tasarılarını Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi bekleniyor.

Macaristan yasa tasarısını protesto ediyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

161
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

136
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

66
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

14
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

21
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

55
Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM