Macaristan yasa tasarısını protesto ediyor

Macaristan’da hükumetin mecliste kabul ettiği tartışmalı yasaları protesto eden gösteriler giderek daha da büyüyor. Çarşamba günü başkent Budapeşte’nin ‘Kahramanlar Meydanı’nda toplanan binlerce kişi sivil toplum örgütleri (STK) ve üniversiteler hakkında çıkarılan yasaları yeniden protesto etti.

"MEVCUT HÜKÜMETİN DÜNYADA YERİ YOK"

Budapeşteli bir bayan da “Mevcut hükumetin artık dünyada yeri olmadığını anlamış olması gerekir. Bu dünya artık çok kültürlü. Eğer bu ortamda büyüdüklerini unutup, bu gerçeği kabul etmeyeceklerse, çekip gitmeliler. Biz burada doğduk, burada yaşıyoruz ve burada yani Avrupa’da kalacağız” dedi.

MEYDANDA KALP ŞEKLİ OLUŞTURDULAR

Vatandaşlar meydanın ortasına sivil yazan bir kalp şeklini oluşturdular. bu yazının sivil toplum örgütlerini simgelediği belirtildi. Öte yandan Kahramanlar Meydanı’ndaki gösterilerin ardından Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in genel merkezi önünde toplanan göstericilerle polis arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı.

Muhalefet partilerinin meclisten geçen yasa tasarılarını Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi bekleniyor.