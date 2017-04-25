Macaristan'da Rusya protestosu

Rusya Büyükelçiliği yakınında toplanan onlarca kişi, Macaristan'ın geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaşarak Rusya'nın etkisi altına girdiğini iddiasıyla hükümetin dış politikasına karşı çıktı.

Gruptakilere hitap eden yazar Robert Puzser, AB'nin kendi içinde problemlerinin olduğunu ama bunların çözümü için AB ülkeleri arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ''Rusya ile dostluk Macaristan'a her zaman savaş, kan ve işgal getirdi. Bunu hem Polonyalılar hem de Baltık ülkeleri görüyor.'' şeklinde konuştu.

SÖMÜRGE OLMAYACAĞIZ SLOGANLARI

Gruptakiler, AB ve Macaristan bayraklarının yanı sıra, ''Ruslar evlerine'', ''Sömürge olmayacağız'', ''Parti yeniden doğru'', ''Vazgeçmeyeceğiz'' yazılı dövizler taşıdı.