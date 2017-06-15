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Macaristan'dan AB kotasına tepki

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar düzenlediği haftalık basın toplantısında sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15.06.2017 - 20:10
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Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Avrupa Birliği'nin (AB), yasal zorunluluğa rağmen mülteci almayı reddeden Macaristan hakkında yasal işlem başlatmasına tepki gösterdi.

"TEK BİR SIĞINMACI BİLE ALMAYACAĞIZ"

Macaristan'ın sığınmacıların belirli kota ile üye ülkelere dağıtılma fikrine karşı çıktığını belirten Lazar, ülkesinin bu kapsamda bugüne kadar bir tek sığınmacı bile almadığını ve almayacağını söyledi.

"KOTA SİSTEMİ YÜRÜMÜYOR"

Bugüne kadar sadece 20 bin sığınmacının dağıtılmasının, kota sisteminin yürümediğini açık bir şekilde ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunan Lazar, ''Bugüne kadar sadece 20 bin kişi yerleştirilebildi, yani program yürümedi. Bu sadece Vişegrad Grubu Ülkeleri yüzünden değil bilakis AB üye ülkelerinin karşı çıkmasından dolayı gerçekleşmedi. Alınan kararı bir, iki ülke dışında kimse uygulamıyor.'' ifadelerini kullandı.

"GEORGE SOROS YÖNETİCİLERİ ETKİLİYOR"

Sığınmacı kotasının Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros'un Avrupa için öngördüğü plana uyduğunu da ileri süren Lazar, ''Avrupa'da 98 bin 255 sığınmacıyı zorunlu şekilde AB ülkelerine dağıtmak istiyorlar. Bu, George Soros'un Avrupa yöneticilerine dikte ettiği plana uyuyor.'' şeklinde konuştu.

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