taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.245
USD
3,6410
EURO
3,9092
ALTIN
146,04
PETR
52,5000

Macaristan'dan AİHM'e sığınmacı tepkisi

Macaristan Başbakanı Orban, "AİHM'in verdiği kararlar Avrupalıların güvenliğini tehdit edip, sığınmacılara davetiye anlamına geliyor." dedi.

30.03.2017 - 16:10
  1. Haberler
  2. Dünya

Macaristan'dan AİHM'e sığınmacı tepkisi

Hristiyan demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisinin Malta'daki zirvesine katılan Orban, burada yaptığı konuşmada sığınmacı krizine ve Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'daki sığınmacıların oluşturdukları "paralel toplumlar"da yaşayarak çoğunluğun bir parçası olmayı reddettiğini savunan Orban, "Orta Avrupa'nın görüşüne göre, eğer bu şekilde devam ederse henüz bizim dönemimizde Batı Avrupa'da Müslüman çoğunluk oluşacak. Orta Avrupa sığınmacı politikasını yeniden düzenlemek isterken Batı bizi ideolojik baskı altında tutuyor." şeklinde konuştu.

"AİHM ACİLEN REFORME EDİLMELİ"

Macaristan'ın AB sınırlarını koruduğunu ama buna rağmen ülkesinin Brüksel tarafından sürekli eleştirildiğini öne süren Orban, "Göçmenliğin terörizmin truva atı olduğu kesinleşti. Liberal düşünce, göçmenliğin gerçek tehlikelerini anlamada yetersiz. AİHM de acilen reforme edilmeli çünkü verdiği kararlar Avrupalıların güvenliğini tehdit edip, sığınmacılara davetiye anlamına geliyor.'' dedi.

Avrupa'nın dış politikada büyük hatalar yaptığını, AB'nin ve ABD'nin izlediği dış politikanın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu ve acı da olsa bunun açık bir şekilde konuşulması gerektiğini belirten Orban, "İstikrarın ana merkezde olduğu yeni bir dış politika gerekli." ifadelerini kullandı.

AİHM, Macaristan'ın 2 sığınmacıyı 23 gün kapalı bir sınır bölgesinde tutarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesini ihlal ettiği yönünde karar vererek bu ülkeyi, sınır dışı ettiği sığınmacılara tazminat ödemeye mahkum etmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

353
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

182
Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

Karamollaoğlu'ndan Türkiye'de yapılan yatırımlara eleştiri

533
Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

49
Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

Bakanlık Ali İsmail Korkmaz tazminatına itiraz etti

161
Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

89
Mercedes geleceğin araçlarını tasarlıyor

Mercedes geleceğin araçlarını tasarlıyor

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM