Macarlar sınıra yeni tel örgü çekecek

Haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini, sınır bölgesinde kurulacak konteynerlere taşınacağını belirterek, ''Öncelikle 400 kişilik kapasiteye sahip bölge oluşturulacak. Ülke genelinde açık veya kapalı kamplardaki sığınmacılar da kontrol bölgesine nakledilecek. Sığınmacılar ülkede serbestçe dolaşamayacak.'' şeklinde konuştu.

YENİ BİR TEL ÖRGÜ DAHA..

Macaristan'a 2017 yılında ciddi sayıda yasa dışı sığınmacının gelebileceğini iddia eden Lazar, ''Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı.'' dedi.

Bazı uluslararası şirketlerin, Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinde farklı kalitede ürün sattığı iddialarını da değerlendiren Lazar, kontrollerde Avusturya'da piyasaya sürülen ürünlerin Macaristan'da satılandan daha kaliteli olduğunun belirlendiğini, konunun Başbakanlık, Tarım ve Ulusal Kalkınma Bakanlığı tarafından incelendiğini belirtti.

JİLETLİ TEL ÖRGÜ, OHAL..

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, sınıra bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve daha güçlü yeni tel örgü hattı çekileceğini söyledi.

Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu tarafından, Macar güvenlik güçleri tarafından ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığı iddia ediliyor.