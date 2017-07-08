Macarların gözü Türk Akımı projesinde

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesinden sonra hızlanan Türk Akımı projesi Avrupa'da heyecan oluşturdu.

MACARLAR KULLANMAK İSTİYOR

15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak hattan yararlanmak isteyen Macaristan, Rus doğal gazını kullanmak istediğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi için Türk Akımı hattının en uygun proje olduğunu açıkladı.

İLK TALİP YUNANİSTAN

Rusya, Türk Akımı hattı için iflasın eşiğinde Yunanistan ile de anlaşmaya varmıştı.

Yunanistan'dan sonra Bulgaristan da söz konusu projeyle yakından ilgilendiklerini bildirmişti.

TÜRK AKIMI NEDİR

Avrupa'ya doğal gazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu.

Türk Akımı projesi bu nedende gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akım’ının 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.