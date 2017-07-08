taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Macarların gözü Türk Akımı projesinde

Macaristan, Türk Akımı projesi ile Avrupa'ya taşınması planlanan Rus doğal gazını kullanmak istediğini açıkladı.

08.07.2017 - 10:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Macarların gözü Türk Akımı projesinde

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesinden sonra hızlanan Türk Akımı projesi Avrupa'da heyecan oluşturdu.

MACARLAR KULLANMAK İSTİYOR

15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak hattan yararlanmak isteyen Macaristan, Rus doğal gazını kullanmak istediğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi için Türk Akımı hattının en uygun proje olduğunu açıkladı.

İLK TALİP YUNANİSTAN

Rusya, Türk Akımı hattı için iflasın eşiğinde Yunanistan ile de anlaşmaya varmıştı.

Yunanistan'dan sonra Bulgaristan da söz konusu projeyle yakından ilgilendiklerini bildirmişti.

Macarların gözü Türk Akımı projesinde

TÜRK AKIMI NEDİR

Avrupa'ya doğal gazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu.

Türk Akımı projesi bu nedende gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akım’ının 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar TDİ verisini bekliyor
Küresel pay piyasaları, tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken,TDİ verisi kapıda.
Muhiddin Gülal TMSF Başkanı oldu
TMSF Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Gıda fiyatları küresel bazda artış gösterdi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda emtia fiyatlarının haziranda yükseldiğini duyurdu.
D&R'ye rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) A.Ş. hakkında soruşturma açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

122
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

170
Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

14
Hamburg'da marketler yağmalanıyor

Hamburg'da marketler yağmalanıyor

98
Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

19
Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

32
Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM