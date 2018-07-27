Macron: Benalla sevgilim değil

Fransa'da 1 Mayıs kutlamaları sırasında bazı protesto gösterileri düzenlenmiş polis de bu protestolara sert müdahalede bulunmuştu.

POLİS KILIĞINA GİREREK PROTESTOCULARI DÖVDÜ

Bu müdahaleler sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özel kalemi ve yakın koruması Alexandre Benalla, polis kıyafeti giyerek protestocuları darbetmişti.

OLAY SONRASI SORUŞTURMA

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan görüntülerle birlikte bu olay doğrulanmış oldu. Soruşturma açıldı ve Benalla görevinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Fransa'nın bir anda gündemine oturan bu olayla birlikte taraflar açıklamalar yapmayı da ihmal etmedi.

Macron'un ekibinden işçilere dayak VİDEO

"SİYASİ AÇIDAN BÜYÜK BİR HATA YAPTIM"

İlk olarak Emmanuel Macron’un eski özel kalem müdür yardımcısı ve yakın koruması Alexandre Benalla, Le Monde gazetesine bir açıklama yaptı.

Macron'a 'ihanet etti' iddialarını da değerlendiren Benalla açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bu gösteriye gözlemci olarak katılmamalıydım.” ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİM DEĞİL"

Konuyla ilgili bir açıklama da Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Macron, sosyal medyada çıkan bazı iddialara cevap vererek, "Kendisi sevgilim değil. Nükleer silah şifrelerini de bilmiyor." diye konuştu.