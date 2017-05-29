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Macron, Erdoğan Trump ve Putin'i birbirlerine benzetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron; Erdoğan, Putin ve Trump'ın ilişkilere güçle yön verdiğini söyledi.

29.05.2017 - 07:56
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  2. Dünya

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika ve İtalya'daki temaslarından sonra yaptığı ilk yurt dışı ziyaretlerini değerlendirdi.

Journal du Dimanche gazetesine konuşan Macron; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ortak özelliğe dikkat çekti.

İLİŞKİLERE GÜÇLE YÖN VERİYORLAR

Siyasetin genç isimlerinden Macron, 3 liderin de ilişkilere güçle yön verdiğini farkettiğini ifade etti.

Macron, Erdoğan Trump ve Putin'i birbirlerine benzetti

"Kamuoyu önündeki eleştirilerle diplomasiye inanmıyorum ama ikili diyaloglarımda hiçbir şeyin geçip gitmesine izin vermem." diyen Macron, bu şekilde saygı kazanılacağını sözlerine ekledi.

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