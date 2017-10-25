Macron Fransa'da Sisi'yi ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, çalışma yemeğinin ardından Elysee Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesinde Fransa ile Mısır arasında kültür, eğitim, Fransızca dili eğitimi, üniversite ve bilim konularında işbirliğini artıracak bir bildiri imzalandı. İmzalar Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri tarafından atıldı.

"SİSİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Macron, konuşmasında es-Sisi'nin Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyareti önemsediğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak istediğini söyledi.

Es-Sisi ile yaptığı görüşmede terörle mücadele konusunu ele aldıklarını ifade eden Macron, "Terörle mücadelede gösterdiği çabadan dolayı es-Sisi ve güvenlik güçlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de konuştukları belirterek, "Bölgedeki krizleri çözmek, bölgede istikrarı ve devletlerin bütünlüğünü sağlamak, terör örgütlerini temizlemek için diplomatik ilişkileri ve eylemleri geliştirme konusunda beraber hareket etmek için anlaştık." diye konuştu.

Terörle mücadele etmek ve Ortadoğu'da barışı sağlamak için atılacak adımların devlet ve insan haklarına riayet edilerek yapılması gerektiğini belirten Macron, bu konuyu es-Sisi ile konuştuklarını söyledi.

FRANSA MISIR'IN YANINDA

Macron, es-Sisi'nin terörle mücadeleye devam etmesini arzuladığını ve Fransa'nın bu konuda Mısır'ın yanında olduğunu ifade etti.

Fransa'nın Mısır'daki sorunların çözümünde es-Sisi'ye destekte bulunacağını belirten Macron, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de geliştirmek istediğini kaydetti.

Macron, Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı'nın 2019 yılında 150. yıl dönümü vesilesiyle Fransa ve Mısır'da etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Libya konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) çizdiği politikayı ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çalışmalarını takip edeceğini es-Sisi'ye ifade ettiğini aktaran Macron, Suriye'de istikrarı istediğini hatırlattı.

"BAŞKA BİR LİDERE İNSAN HAKLARI DERSİ VERMEM"

Macron, bir gazetecinin sorusu üzerine, Mısır'ın içinde bulunduğu güvenlik sorunlarının bilincinde olduğunu belirterek, "Kendi ülkemi yönetme konusunda diğer bir ülkenin liderinin bana ders vermesini istemediğim gibi bir başka ülkenin liderine (insan hakları konusunda) ders vermem." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın insan haklarını savunduğunu belirten Macron, "Mısır'da insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi es-Sisi'nin yararına olur. Bunu kendisine söyledim." dedi.

Es-Sisi de konuşmasında Macron ile ekonomi ve kültür alanlarında iki ülke arasında işbirliğini artırmak için konuştuklarını ifade etti.

Macron ile terörle mücadele etmek için yapılması gerekenler üzerinde konuştuklarını belirten es-Sisi, bu görüşmenin Fransa ile Mısır arasındaki ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

"MISIRLILAR İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLMEMESİNİ KABUL ETMEZ"

Es-Sisi, insan haklarına önem verdiğini dile getirerek, "Mısır halkı herhangi şiddet ve diktatör uygulamaların olmasını ve insan haklarına saygı gösterilmemesini kabul etmez." dedi.

Sisi, akşam saatlerinde Başbakanlık binasında Başbakan Edouard Philippe ile görüşecek ve ardından Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Dışişleri Bakanlığında akşam yemeğinde bir araya gelecek.