Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sol 2) ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

MACRON'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Konuşmasında Moskova ve Ankara ile diyaloğun önemine dikkat çeken Macron, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya sırt dönerek bir gelecek kuramayacağını, iki ülkenin geleceğinin Avrupa ile bağlantılı olduğunu söyledi. Macron, "Herkesle konuşmalıyız" dedi.

BAŞKALARINA DERS VERMEYİN

Avrupa ülkelerinin kendi değerlerini korumasının önemine değinen ve bu değerlerin evrensel olduğunu kaydeden Macron, "ancak başkalarına ders verme girişimlerinden kaçınılması gerektiğini" belirtti.