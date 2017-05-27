NATO Zirvesi için dünya liderleri bir araya geldi. Bu zirvede Trump'ın hem eşiyle ilgili, hem de diğer liderlerle ilişkileri çeşitli spekülasyonları da beraberinde getiriyor.

MACRON YÖN DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz gün NATO zirvesinde ortaya çıkan bir görüntü yine Trump'la ilgili oldu. Videoda ilk başta Trump'a doğru yürüyen Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Macron'un daha sonra yön değiştirdiği görülüyor.

Macron Trump'ı es geçip elini en son sıktı VİDEO

EN SON TRUMP'LA EL SIKIŞTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçika Başbakanı Charles Michel'le selamlaşan Macron, en son ABD Başkanı Trump'la el sıkıştı.