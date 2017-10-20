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Macron, Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ilişkilerde diyaloğun içinde olunması gerektiğini söyledi.

20.10.2017 - 19:51
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Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Emmanuel Macron, sığınmacılar konusunda Fransa'nın Afrika'ya desteğinin devam edeceğini belirtti.

BRÜKSEL'DE AB ZİRVESİ

Zirve kapsamındaki toplantılarda internet güvenliği ve vergilendirme konusunu da ele aldıklarını, bununla ilgili geçen ay Tallinn'de düzenlenen zirveden sonra olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Macron, bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER DURDURULMASIN

Macron, liderlerle Türkiye konusunu da görüştüklerini ifade ederek, "Türkiye ile ilişkileri durdurmama, kesin ve sert bir diyaloğun içinde olunması gerektiği konusunda anlaştık. Dolayısıyla, Türkiye'deki gelişmelere göre, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin içeriğini belirlememiz gerekiyor. Türkiye'de endişelendirici durumlar var. Komisyon, ilişkilerin nasıl daha iyi olabileceğini inceleyecek ama aynı zamanda terörle mücadele ve sığınmacı sorununu çözmek için bu ilişkiler önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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