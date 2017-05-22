Macron ve Putin 29 Mayıs'ta buluşacak

Kremlin'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki lider 29 Mayıs'ta Rusya-Fransa ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele gibi uluslararası meseleleri de konuşacak. Bunun yanı sıra Suriye ve Ukrayna'da süren krizlerin çözümün yönelik çabalar da ele alınacak.

GÖRÜŞME VERSAILLES SARAYI'NDA

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Putin ve Macron, ünlü Versailles Sarayı'nda görüşecek. Putin'in ziyareti, Versailles'da Rus Çar 1. Petro'nun 1717'deki Fransa ziyaretiyle ilgili bir serginin açılışına denk gelecek.

Versailles'daki görüşme, 7 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Macron'un 14 Mayıs'ta göreve gelmesinin ardından Putin ile gerçekleştirdiği ilk görüşme olacak.