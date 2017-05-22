taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.380
USD
3,5574
EURO
4,0055
ALTIN
144,07
PETR
53,8800

Macron ve Putin 29 Mayıs'ta buluşacak

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Putin 29 Mayıs'ta Paris'te bir araya gelecek.

22.05.2017 - 16:59
  1. Haberler
  2. Dünya

a

Kremlin'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki lider 29 Mayıs'ta Rusya-Fransa ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele gibi uluslararası meseleleri de konuşacak. Bunun yanı sıra Suriye ve Ukrayna'da süren krizlerin çözümün yönelik çabalar da ele alınacak.

GÖRÜŞME VERSAILLES SARAYI'NDA

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Putin ve Macron, ünlü Versailles Sarayı'nda görüşecek. Putin'in ziyareti, Versailles'da Rus Çar 1. Petro'nun 1717'deki Fransa ziyaretiyle ilgili bir serginin açılışına denk gelecek.

Versailles'daki görüşme, 7 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Macron'un 14 Mayıs'ta göreve gelmesinin ardından Putin ile gerçekleştirdiği ilk görüşme olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

175
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

203
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

202
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

142
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

216
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

96
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM