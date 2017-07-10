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Macron ve Trump Paris'te buluşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı'nı Eyfel Kulesi'nde ağırlayacak.

10.07.2017 - 17:11
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RTL radyosunda yer alan habere göre Macron, 14 Temmuz Fransa Milli Günü törenleri için Paris'i ziyaret edecek Trump'ı, sadece eşi ve yakın korumalarının yer alacağı şekilde Eyfel Kulesi'nde akşam yemeğine davet etti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Haberde, milli gün kutlamalarının onur konuğu Trump'ın ağırlanması için çok sayıda restoranın ABD yönetimine teklif edildiği ve sonunda Eyfel Kulesi'nin birinci katında yer alan Jules Verne adlı restoranda karar kılındığı kaydedildi.

Trump'ın ziyareti kapsamında Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de bir araya gelecek Trump ve Macron, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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