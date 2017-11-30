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Macron'a ırkçı şakası soruldu

Fransa Cumhurbaşkanı, Burkina Faso liderine ırkçı hakaret ettiği iddialarını 'Saçmalık' olarak betimledi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 20:01..
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Macron'a ırkçı şakası soruldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Burkina Faso ziyareti çerçevesinde öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısı tartışmalara neden oldu.

SADECE ŞAKAYDI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Kabore'ye hakaret ettiği iddialarını ''Sadece şakaydı'' diye geçiştirdi.

Macron'a ırkçı şakası soruldu

Vagadugu Üniversitesi öğrencilerinin sorularına kızarak "İnsan kaçakçılığı yapanlar Afrikalılar'' diye bağıran Macron, ülkedeki sürekli elektrik kesintileriyle ilgili soruyu "Sanki hala sömürgeciymişim gibi konuşuyorsunuz, ama ben Burkina'nın elektrik işlerine bakmıyorum. Bu, sizin devlet başkanınızın işi" diye yanıtlamıştı.

EŞİTLERARASI İLİŞKİMİZ VAR

France 24 kanalının mikrofon uzattığı Fransa Cumhurbaşkanı, suçlamaları ''Gülünç. Eşitlerarası bir ilişkimiz var, yani birbirimize şaka yapabiliyoruz'' diye reddetti.

Macron'a ırkçı şakası soruldu

AVRUPA LİDERLERİYLE DE ŞAKALAŞIRIM

'Asıl bir Afrika liderine şaka yapılmasını uygunsuz bulanların kıtaya patronluk tasladığını' savunan Macron ''Bu türden bir ilişkim olduğu her Avrupa lideriyle şakalaşıp gülüşürüm. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile böyle bir ilişkim yok ama örneğin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile var'' dedi.

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