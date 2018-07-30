Macron'a verilen destek düştü

Journal du Dimanche gazetesi için yapılan araştırmaya göre 18-27 Temmuz döneminde Fransa Cumhurbaşkanı’na verilen destek oranı yüzde 41’den yüzde 37’ye düştü.

Böylelikle temmuz ortalamasına göre Fransızların sadece yüzde 39’u Macron’un faaliyetlerini onayladı.

"TERSİNE REKOR KIMIŞ OLDU"

Gazetenin haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı’na verilen desteğin en son ağustos 2017’de en düşük seviyede olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Haberde, “Böylelikle Macron, tersine rekor kırmış oldu” ifadelerine yer verildi.

18-19 Temmuz ve 25-27 Temmuz döneminde 2 aşamalı olarak yapılan araştırmaya 1981 kişi katıldı.