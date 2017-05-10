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Macron'dan eski başbakana veto

Haziran ayında yapılacak genel seçimde Macron'un hareketinden aday olacağını açıklayan eski Başbakan Valls'e ret yanıtı verildi.

10.05.2017 - 12:12
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Emmanuel Macron'un kurduğu Yürüyüş Hareketi'nden milletvekili adayı olacağını açıklayan eski Başbakan Manuel Valls'in talebi reddedildi.

Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Cumhuriyet Yürüyüşü adını alan En Marche! (Yürüyüş) hareketinin aday belirleme komisyonunun başkanı Jean-Paul Delevoye, Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında Valls'in adaylık isteğini değerlendirdi. Delevoye, Valls'in adaylığının Yürüyüş Hareketi için faydalı olmayacağını düşündüklerini kaydederek Valls'in adaylık şartlarını taşımadığını söyledi.

Valls dün katıldığı bir radyo programında, Macron'un Fransa için yeni bir siyasi kulvar açtığını ve bu yolun takip edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

MACRON'A BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ

Bir sosyalist olarak 30 yıllık siyasi geçmişini inkar etmeyeceğini fakat Macron'un başarılı olmasını istediğini belirten Valls, "Sosyalist Parti öldü. Artık geride kaldı. Genel seçimlerde Emmanuel Macron'un hareketinden aday olacağım ve tüm arkadaşlarımı beni izlemeye davet ediyorum." demişti.

Valls'in bu açıklamalarını Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux de "Adaylık başvurusunda bulunması gerekir. Hareketimizde kimseye ayrıcalık gösterilmeyecek, eski başbakan olsa bile." ifadeleriyle değerlendirmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminden sonra 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi yapılarak Ulusal Mecliste görev yapacak 577 vekil seçilecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan adayın doğrudan seçileceği yarışta aksi taktirde ikinci tura gidilecek. İkinci tura ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

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