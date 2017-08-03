Macron'dan memnuniyet oranı düştü

Araştırma şirketi YouGov'un 18 yaşından büyük bin 3 kişiyle 26-27 Temmuz'da yaptığı ankete göre, Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 36 olarak belirlendi.

HER GEÇEN GÜN MEMNUNİYET DÜŞÜYOR

Araştırma şirketi Ifop-Fidicial'in 18 yaşından büyük 960 kişiyle 12-13 Temmuz'da yaptığı ankette ise Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 66 olarak belirlenmişti. Bu oran haziran ayının ilk yarısında yüzde 69'du.

Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde de katılımcıların yüzde 37'si memnun olduklarını ifade etti. Philippe'ten memnun olanların oranı temmuz ayının ilk yarısında yüzde 53, haziran ayının ilk yarısında ise yüzde 60'dı.

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