Macron'dan yaş açıklaması

7 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Seçim sürecinden bu yana Macron'la ilgili birçok dedikodu da gün yüzüne çıktı.

MACRON HABERLERDEN RAHATSIZ

Seçim kampanyası sırasında Macron'un eşinin yaşı tartışma konusu olmuştu. Eşinin kendisinden 25 yaş büyük olduğu haberlerinin Macron'u bir hayli rahatsız ettiği söyleniyor.

MACRON İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Macron, Le Parisien’e bir röportaj verdi. Röportajda Macron, “Eşimden 20 yaş büyük olsaydım hiç kimse bir an bile uygunsuz bir eş olabileceğimi düşünmezdi. Brigitte benden 20 yaş büyük diye pek çok insan ‘Bu ilişki kabul edilebilir değil, imkansız’ diyor.” dedi.