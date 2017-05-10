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Macron'un ekmekleri Tunuslu Sami'den

Tunus asıllı Fransa vatandaşı Sami Bouattour, artık Elysee Sarayı'nda yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekmeklerini yapacak.

10.05.2017 - 16:12
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Paris'in 13'üncü bölgesinde ekmek satış yeri bulunan Bouattour, 250 fırıncının katıldığı yarışmada birinci gelerek, bir yıl boyunca ekmeklerini Elysee Sarayı'na arz hakkı kazandı.


Paris'te her yıl gerçekleştirilen, jüri üyeleri arasında Elysee'nin şef aşçısının da bulunduğu 15 kişilik heyetin değerlendirme yaptığı "En iyi Fransız bageti" yarışmasını kazanan Bouattour soruları yanıtladı.

Macron'un ekmekleri Tunuslu Sami'den


Daha önce 10 yıl restoran müdürlüğü yaptığını, eşi Olfa'nın da bir lojistik şirketinde çalıştığını anlatan 50 yaşındaki Bouattour, fırıncılığa başlamasının tamamıyla eşinin fikri olduğunu belirtti.Eşinin sürekli olarak birlikte iş yapmak istediğini söylediğini ifade eden Bouattour, "Bir sabah fırıncılık yapıp yapamayacağımı sordu ve daha sonra delice bir iddiaya tutuştuk" dedi.
İş değiştirmenin başlangıçta zor olduğunu anlatan Bouattour, ancak yapılan işte başarı kazanmanın çok daha zor olduğunu kaydetti.


YARIŞMAYI KAZANDIĞINA ŞAŞIRMAMIŞ


Bouattour, Elysee Sarayı'nın fırıncısı seçildiği yarışmayla ilgili, "Bu yarışmaya katılmaya başlayalı üç yıl oldu. İlk yıl ikinci geldim. İkinci yıl sekizinci bitirdim ve bu yıl da kazandım" dedi.Yarışmayı kazanmasına çok şaşırmadığını ifade eden Bouattour, eşi ve kendisinin mükemmeliyetçi olduğunu anlattı.


Bouattour, bu hafta Elysee Sarayı'nın şefiyle bir görüşme yapıp konuyla ilgili prosedürleri konuşacaklarını kaydetti.

Macron'un ekmekleri Tunuslu Sami'den


Fransa'da baget, milli ekmek özelliği taşıyor. Bagetin 55-65 santimetre uzunluğunda, 250-300 gram ağırlığında olması ve bir kilogramlık hamura 18 gram tuz eklenmesi gerekiyor.

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