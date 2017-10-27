Macron, Amerika kıtasının güneyinde bulunan Fransız Guyanası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak burada Macron hem protesto edildi, hem de sevgiyle karşılandı.

HALK İŞSİZLİKTEN ŞİKAYET EDİYOR

Macron'un protesto edilmesinin ana nedenlerinden biri 'işsizlik' olarak gösteriliyor. Fransız Guyanası'nda yüzde 23'lük bir kesim işsizlikten ve ihmal edilmekten şikayetçi.

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti- FOTO GALERİ



PROJELERE YOĞUNLAŞILDI

Fransız Guyanası'ndaki protestocular, uzay projelerine yoğunlaşıldığını ve burada yaşayanların hakkının yendiği görüşünde birleşiyor.

Bilindiği üzere Avrupa Uzay Üssü, Kourou şehrinde bulunuyor ve genellikle buradan uydular atılıyor.

PROTESTOLARDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan protestolarda ise halk ile polis çatıştı. Polis biber gazı ve şiddet kullanarak protestocuları püskürttü. Olay sonrası 5 kişi tutuklandı.

"NOEL BABA DEĞİLİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ise protesto gösterileri soruldu. Macron ise sorulara ilginç bir cevap vererek, "Buraya vaatlerde bulunmaya gelmedim. Noel Baba değilim. Guyana'daki insanlar da çocuk değil" dedi.