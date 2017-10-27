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Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fransız Guyanası ziyaretinde hem sevgi seli, hem de protesto gösterileri bir aradaydı.

27.10.2017 - 13:46
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Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

Macron, Amerika kıtasının güneyinde bulunan Fransız Guyanası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak burada Macron hem protesto edildi, hem de sevgiyle karşılandı.

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

HALK İŞSİZLİKTEN ŞİKAYET EDİYOR

Macron'un protesto edilmesinin ana nedenlerinden biri 'işsizlik' olarak gösteriliyor. Fransız Guyanası'nda yüzde 23'lük bir kesim işsizlikten ve ihmal edilmekten şikayetçi.

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti- FOTO GALERİ

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

PROJELERE YOĞUNLAŞILDI

Fransız Guyanası'ndaki protestocular, uzay projelerine yoğunlaşıldığını ve burada yaşayanların hakkının yendiği görüşünde birleşiyor.

Bilindiği üzere Avrupa Uzay Üssü, Kourou şehrinde bulunuyor ve genellikle buradan uydular atılıyor.

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

PROTESTOLARDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan protestolarda ise halk ile polis çatıştı. Polis biber gazı ve şiddet kullanarak protestocuları püskürttü. Olay sonrası 5 kişi tutuklandı.

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

"NOEL BABA DEĞİLİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ise protesto gösterileri soruldu. Macron ise sorulara ilginç bir cevap vererek, "Buraya vaatlerde bulunmaya gelmedim. Noel Baba değilim. Guyana'daki insanlar da çocuk değil" dedi.

Macron'un Fransız Guyanası ziyareti

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