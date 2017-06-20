Madonna Lizbon'a taşınıyor

Madonna, 2006 yılında Malavi'den evlat edindiği 11 yaşındaki oğlu David Banda’nın futbol yeteneğini geliştirmesi için elinden geleni yapıyor.

EVLATLIK OĞLU İÇİN EVİNİ TAŞIYOR

Dünyaca ünlü şarkıcı, Benfica alt yapısına kabul edilen oğlu için New York’tan 3 bin 300 kilometre uzağa taşınma kararı aldı. Popun kraliçesi, bu amaçla Lizbon’da 5 milyon sterline (22,5 milyon lira) bir ev satın aldı.

ANNE HASRETİ YAŞASIN İSTEMEDİ

Ünlü şarkıcı, oğlu Banda’yı da şehirdeki yıllığı 30 bin sterlin (135 bin lira) olan Fransız Lisesi’ne kaydettirdi. Adı kendisi gibi Madonna olan annesini 5 yaşındayken meme kanserinden kaybeden ünlü şarkıcının, anne eksikliğini küçük yaşlardan beri yaşadığı için bu duyguyu evlat edindiği oğluna yaşatmamayı amaçladığı ve böyle bir karar aldığı belirtildi.

GELECEĞİN YILDIZI

Benfica’nın altyapısına kaydolan David Banda, U-12 takımıyla idmanlara çıkmaya başladı. A takımın yıldızlarıyla bir araya gelme şansı da yakalayan Banda, Benfica-Porto U-19 karşılaşmasında top toplayıcılık yaptı. Antrenörleri ve takım arkadaşları tarafından 'çok hızlı' olduğu söylenen Banda’nın geleceğin yıldızı olduğu iddia ediliyor.