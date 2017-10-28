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Madrid borsasında düşüş

Katalonya'nın bağımsızlık ilanından sonra Madrid borsası, günü dün yüzde 1,45'lik sert bir düşüşle kapattı.

28.10.2017 - 09:52
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İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Madrid borsası günü yüzde 1,45'lik kayıpla kapattı.

Madrid borsasında düşüş

YÜZDE 1,98LİK SERT DÜŞÜŞ

Madrid borsası Ibex 35, Katalonya yerel parlamentosunda alınan tek taraflı bağımsızlık kararının hemen ardından yüzde 1,98'lik sert bir düşüş gösterdi.

Madrid borsasında düşüş

DEĞER KAYBI YAŞANDI

Borsa kapanışta yüzde 1,45'lik değer kaybı ile 10 bin 197 puana kadar geriledi. Öte yandan Katalonya'daki gelişmelerden dolayı İspanya'nın risk priminin 121 puana kadar yükselmesi de ülke ekonomisi için diğer bir olumsuz gelişme olarak dikkati çekti.

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