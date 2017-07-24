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Maduro: Barış anlaşmasına hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefete yeniden çağrı yaparak barış anlaşması için hazır olduğunu söyledi.

24.07.2017 - 12:46
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Sağ muhalefetin elindeki Ulusal Meclis tarafından paralel bir yüksek mahkeme oluşturulması üzerine bu mahkeme için atanan yargıçlardan birini tutuklanması ilişkilerin daha da gerilmesine neden olmuştu.

Maduro: Barış anlaşmasına hazırım

"KONUŞMAYA HAZIRIM"

Başkan Maduro, Venezolana Televizyonu'ndan (VTV) yayınlanan 91. Maduro ile Pazar programında konuştu. Maduro, "Ben bir barış ve ulusal birliktelik anlaşması için, diyalog için ve Venezuela'yı ilgilendiren konularda konuşmaya hazırım.” diyerek sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'na (MUD) çağrı yaptı. Başkan, muhalefetten ülkenin ekonomik olarak düzelmesini sağlamak için zamanı geri getirmeyi ve barış ve birliktelik anlaşması yapmayı önerdi.

"OY KULLANMA HAKKINA SAYGI..."

Yaklaşan 30 Temmuz Kurucu Meclis seçimlerini de hatırlatan Maduro sağ muhalefetin, Venezuela halkının barış içinde oy kullanma hakkına saygı duymak zorunda olduğunun altını çizdi.

Maduro: Barış anlaşmasına hazırım

PARALEL YARGIYA TEPKİ

Maduro konuşmasında Venezuela üzerinde artan uluslararası baskıyı da değerlendirerek "Sağcı emperyal güçler Venezuela’ya emir verebileceklerini sanıyorlar, Venezuela’ya sadece egemen halkı emir verebilir.” dedi.

Ulusal Meclis tarafından oluşturulan paralel yüksek mahkeme ve bu mahkemeye atanan 13 yargıç ve 20 yeder üyeden biririni tutuklanması hakında konuşan Maduro, hepsinin teker teker hesaplarının dondurulacağını ve tutuklanacaklarını söyledi.

33 YARGICIN ATAMASI GEÇERSİZ İLAN EDİLDİ

Sağ muhalefet liderlerinden Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Freddy Guevara ise yargıç Angel Zerpa'nın tutuklanmasını kınadı. Sağ muhalefetin elindeki Ulusal Meclis tarafından paralel bir yüksek mahkeme oluşturulmuş ve bu mahkemede görevlendirilmek üzere 33 yargıç atanmıştı. Hükümet olaya sert tepki göstermişti. Anayasa Mahkemesi süreci geçersiz ilan etti ve atanan yargıçları suç işledikleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

SAĞ MUHALEFETTEN PLEBİSİT

MUD, karşı çıktığı Kurucu Meclise karşı harekete geçmiş ve 16 Temmuz’da Maduro’ya karşı sonuçları bağlayıcı olmayan bir plebisit düzenlemişti. Halk oylamasına yaklaşık 7 milyon kişi katılmış ve katılanların yüzde 98’i de Maduro aleyhine görüş belirtmişti. Bunun üzerine MUD 24 saatlik ve daha sonra iki günlük bir iş bırakma eylemi düzenlemiş, eylem sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışlmalar çıkmıştı.

Nisan’dan beri süren şiddet eylemlerinde ise ölü sayısı 100’e ulaştı.

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